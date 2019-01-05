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3 yaşındaki Hamza'yı AVM'ye terk eden annesinin notu yürek yaktı

Bursa'da bulunan bir AVM'de annesi tarafından terk edilen 3 yaşındaki Hamza'nın üzerinden annesinin bıraktığı not çıktı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
3 yaşındaki Hamza'yı AVM'ye terk eden annesinin notu yürek yaktı

Bursa'da, üzerinden not çıkan ve annesi tarafından bir AVM'nin oyun parkına terk edilen 3 yaşındaki bir çocuk bulundu.

Olay, Osmangazi ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir anne 3 yaşındaki oğlunu 15.30 sıralarında bir AVM'nin oyun parkına getirdi. Çocuğun bir süre sonra ağlaması üzerine güvenlik görevlileri çocuğun yanına geldi. Bir süre anneyi arayan güvenlik görevlileri, çocuğun üzerindeki 'artık bakamıyorum, tek çarem buydu' şeklindeki notu buldu. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

Notun üzerinde çocuğun isminin Hamza, annenin isminin ise Gamze olduğu yazıyordu.

"Tek çarem buydu..."

Polis ekipleri, Hamza'yı bırakan kişinin el yazısıyla yazdığı, "Çok zor durumdayım, çocuğa bakacak durumum yok. Tek çarem buydu, Bir başıma bu kadar yapabildim. Kendime bakamıyorum, bu konuda çocuğumu da pişman etmek istemiyorum" sözlerinin yer aldığı notu incelemeye aldı.

Küçük Hamza ise, polis ve güvenlik görevlilerinin kendine iyi davranmasıyla olan bitenden habersiz şekilde eğlenmeye çalıştı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Hamza'yı emniyete götürdü.

Polis şimdi her yerde bu anneyi arıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 14:38
  1. Bursa
  2. Osmangazi

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