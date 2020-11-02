  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkazdan çıkarılma anı duygulandırdı! ‘Allah'ım sen büyüksün'
Gündem

3 yaşındaki Elif Perinçek'in enkazdan çıkarılma anı duygulandırdı! ‘Allah'ım sen büyüksün'

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 10:54:00 -

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı
Gündem

Şapka düştü kel göründü! Provokatörün kimliği şaşırttı

İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya hesabından İzmir'de yaşayanlara ilişkin provokasyon kokan bir paylaşımda bulunan şahsın kimliği şaşı..
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay