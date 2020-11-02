3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı!
Doğanlar Apartmanı'ndan 65. saatte sevindirici bir haber geldi. Enkaz altındaki 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağ olarak çıkartıldığı öğrenildi. Küçük kızın kurtarılma anında ekiplerin ve haberi sunan muhabirlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
İzmir'deki depremde yerlebir olan Doğanlar Apartmanı'ndan 65'inci saatte sevindirici haber geldi. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.
Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Elif Perinçek annesi ve 3 kardeşiyle enkaz altında kalmış, saatler sonra anne Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikiz kardeşleri sağ olarak kurtarılmıştı. 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.