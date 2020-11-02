  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı!
Gündem

3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı!

Doğanlar Apartmanı'ndan 65. saatte sevindirici bir haber geldi. Enkaz altındaki 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağ olarak çıkartıldığı öğrenildi. Küçük kızın kurtarılma anında ekiplerin ve haberi sunan muhabirlerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 08:22:00 - 2020-11-02 08:41:39
3 yaşındaki Elif 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı!

İzmir'deki depremde yerlebir olan Doğanlar Apartmanı'ndan 65'inci saatte sevindirici haber geldi. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.

Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Elif Perinçek annesi ve 3 kardeşiyle enkaz altında kalmış, saatler sonra anne Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikiz kardeşleri sağ olarak kurtarılmıştı. 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...
Dünya

Mağazalar endişeli! Eğer Trump seçilirse...

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı.

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz
Dünya

Biden’in danışmanından ilginç açıklama: Türkiye'ye bir konuda destek vereceğiz

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin konuşan Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın danışmanı Türkiye'yi Suriye meselesinde destekleyeceklerini açı..
Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız
Dünya

Şii lider Tufeyli: Macron'a karşı Erdoğan'ın yanındayız

Şii lider Tufeyli, İslamiyet'e ve Peygamber Efendimiz'e yönelik aşağılık propagandalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a karşı, Efendimiz'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay