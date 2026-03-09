İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

6. Karışım koyulaşıp helva kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. 7. Ocağın altını kapatın, tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar dinlendirin. 8. Kaşık veya kalıp yardımıyla şekil verip tabağa alın. Üzerine ceviz veya fıstık serpiştirin. UN HELVASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Unu ne kadar uzun kavurursanız helva o kadar aromatik olur, ancak yakmamaya dikkat edin. Şerbeti sıcak değil, ılık ekleyin — aksi halde helva topaklanabilir. Daha yoğun bir kıvam isterseniz su miktarını biraz azaltabilirsiniz. Kavurma sırasında tereyağına biraz sıvı yağ eklemek hem yanmayı önler hem de helvanın kıvamını yumuşatır.