Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Türk mutfağının en köklü tatlılarından biri olan un helvası ramazanda iftar sofralarını bereketlendirecek.

#1
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Osmanlı döneminden beri kandillerde, özel günlerde ve özellikle anma sofralarında sıkça yapılan bu tatlı, hem manevi hem de kültürel öneme sahiptir. Tereyağında kavrulan unun mis kokusu, şerbetle birleştiğinde ortaya çıkan yumuşacık kıvamı ve sade şekerli tadı bu tatlıyı vazgeçilmez yapar. Pratik hazırlanışı ve az malzemeli yapısıyla neredeyse her evde bulunan klasik bir tatlıdır... Peki tam kıvamında un helvası nasıl yapılır?

#2
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Un helvası sadece 10 dakikanızı alan lezzetli bir tatlı. Su, süt ve şeker ağır ağır bir tencerede karıştırılmalı. Pratikliği ve lezzeti göz dolduran un helvasının yapılışını derledik. İster sade, ister dondurma veya cevizle servis edilerek gelenekselliği modern bir dokunuşla buluşturabilir.

#3
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Pişirme süresi: 25 Kaç kişilik: 6 kişilik

#4
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Un Helvası Tarifi İçin Malzemeler Un Helvası İçin: 1 su bardağı un 100 gram tereyağı (veya ½ su bardağı sıvı yağ ile karışık) 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt 1 su bardağı su Üzeri İçin: Dövülmüş ceviz veya fıstık (isteğe bağlı)

#5
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

UN HELVASI NASIL YAPILIR? Küçük bir tencerede su, süt ve şekeri karıştırın. Şeker eriyene kadar ısıtın ancak kaynatmayın. Şerbeti ocaktan alın, kenarda bekletin. 2. Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. 3. Eriyen yağın üzerine unu ekleyin ve orta ateşte tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavurmaya başlayın. 4. Un altın rengine dönüp mis gibi kavrulma kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin (yaklaşık 15–20 dakika). 5. Kavrulan una dikkatlice sütlü-şekerli karışımı ilave edin. Sıçramaması için kısık ateşte azar azar dökün ve karıştırın.

#6
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

6. Karışım koyulaşıp helva kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin. 7. Ocağın altını kapatın, tencerenin kapağını kapatıp 10 dakika kadar dinlendirin. 8. Kaşık veya kalıp yardımıyla şekil verip tabağa alın. Üzerine ceviz veya fıstık serpiştirin. UN HELVASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Unu ne kadar uzun kavurursanız helva o kadar aromatik olur, ancak yakmamaya dikkat edin. Şerbeti sıcak değil, ılık ekleyin — aksi halde helva topaklanabilir. Daha yoğun bir kıvam isterseniz su miktarını biraz azaltabilirsiniz. Kavurma sırasında tereyağına biraz sıvı yağ eklemek hem yanmayı önler hem de helvanın kıvamını yumuşatır.

#7
Foto - İftar beklenirken, sonrasında damakları şenlendirecek! İşte Un helvası tarifi!

Un helvası ılık veya oda sıcaklığında servis edilebilir. Üzerine ceviz, fıstık veya badem serpiştirerek zenginleştirebilirsin. Tatlının yanına bir top sade dondurma ekleyerek modern bir sunum elde edebilirsin. Kahvenin veya çayın yanında geleneksel bir tatlı alternatifi olarak da servis edilebilir.

