  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gaziosmanpaşa’da arbede! CHP oyları saydırmıyor

AK Partili isimden 'Sahaya niye inmedin?' sorusuna beklenmedik cevap: Reisin talimatlarına rağmen sürmediler

SON 3 VERİ: Emekli ve memurun zam oranı belli oluyor!

Ekrem’den çalgı çengiye devam

Müslümanlar sandığa gitmedi, meydan homolara kaldı! Ümmet kaybetti, ib..ler kazandı

Türkiye'yi vurmak için Hindistan'dan füze alacaklar! Ankara'nın elindekilerle kıyasladılar: Yetersiz

Gaziosmanpaşa'da neler oluyor? CHP'li Engin Altay'dan YSK görevlilerine tehdit

Herkesin merak ettiği liste açıklandı! Türkiye, Gazze’ye yardımda bakın kaçıncı oldu! İlk sıradaki ülke herkesi şaşırttı

Özgür Özel’den erken seçim açıklaması

Seçimi bilen Hakan Bayrakçı'dan AK Parti'nin kalesiyle ilgili şok çıkış: Orada bir anlaşma olduğunu düşünüyorum
Yerel 3 yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulundu! Dehşete düşüren bir olay: Karar açıklandı!
Yerel

3 yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulundu! Dehşete düşüren bir olay: Karar açıklandı!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 18:06:00 - 2024-04-03 18:12:54
3 yaşındaki çocuk derin dondurucuda ölü bulundu! Dehşete düşüren bir olay: Karar açıklandı!

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 yıl önce darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğuna ait cesedin derin dondurucuda bulunması ile ilgili dehşete düşüren olay sonrası karara ilişkin açıklama: Tutuklu sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, diğeri ise 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden bağlandı.

Duruşmada, ölen kız çocuğunun babası Abdurrahman Erbay ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi Avukat Sevcan Gür de hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mehmet Aksu, çocuğa karşı eziyet edenlerin suç işlediğini belirterek, "Annenin de yargılanıp kendisine ceza verilmesi gerekiyor. Bir anne çocuğunu yalnız bırakmaması ve sahip çıkması gerekiyor. Çocuğun yanına gittiğimde ölmüştü. 18 aydır cezaevindeyim. Olay günü çocuk vefat ettiğinde kolluk kuvvetlerini aramam gerekiyordu. Adalete güveniyorum." dedi.

Tutuklu sanık Muhabbet Toz ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından sanıklardan Mehmet Aksu'ya "çocuğa karşı kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıl, "çocuğa eziyet" suçundan ise 7 yıl ceza verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhabbet Toz'a ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "çocuğa karşı eziyet" suçundan 7 yıl hapis cezası vererek sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme sanıklara indirim uygulamadı.

"Çocuklara dokunan eli yakarız"
Duruşma sonrası ölen kız çocuğunun ailesinin avukatı Ayça Kara Sığırcı, gazetecilere, mahkeme heyetinin kararının yerinde olduğunu belirterek, "Biz bu çocukların bu toplumda huzurlu bir hayat sürmesi için mücadele ediyoruz. El birliği ile biz aslında çocuğun hakkını aramak için yola çıkarken güzel bir sonuç elde ettik. Mahkeme heyeti sanıkların hiçbirine indirim uygulamadı." diye konuştu.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ise "Bugün Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'çocuklara dokunan eli yakarız. Çocuklara dokunan el yanar' mesajını verdi. İstismarcılara söylüyorum. Çocuklara dokunduğunuz sürece yanacaksınız ve sizi yakacağız. ifadesini kullandı.

Olay
27 Eylül 2022'de Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir adreste yapılan aramada, 3 yaşında darp sonucu öldüğü değerlendirilen kız çocuğunun cesedi derin dondurucuda bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

 

 

Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...
Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...

Kadın - Aile

Karahindiba: Bilim insanları o herkese iyi gelecek diyor! Öyle bir faydası var ki...

Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler
Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Kadın - Aile

Sabah öğle akşam... Doğru saatte doğru şeyi yiyin! Günün her saatinde tam ölçüsü bakın neler

Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu
Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu

Aktüel

Facebook kişisel verileri' Netflix'e sattı iddiası! Gizlice anlaştı... Şok detay, özel mesajları okudu

Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin
Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin

Kadın - Aile

Unutkanlık sorunumu var? İşte çözümü.... Unutmak yok artık, bu yöntemi mutlaka deneyin

Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal
Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal

Kadın - Aile

Kahveyi su ile karıştırıp saçınıza sürün: Çok iyi geldi! Saç dökülmesine birebir, üstelik doğal

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı
Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

Ekonomi

Altın zengini unvanına sahip ülke Türkiye'yi seçti! O isim Türkiye kararı diyerek anlattı... Plan ortaya çıktı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23