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Dünya 3 yaşındaki çocuk böyle ölümden döndü
Dünya

3 yaşındaki çocuk böyle ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-25 19:32:00 -
3 yaşındaki çocuk böyle ölümden döndü

İngiltere'de tren rayları üzerine düşen çocuk, saniyeler içinde kurtarıldı.

İngiltere’de bir tren istasyonunda geçtiğimiz ay yaşanan bir olayın görüntüleri yayınlandı. Nottinghamshire bölgesindeki Newark Northgate tren istasyonunda 3 yaşındaki bir çocuk, trenin istasyona gelmesine saniyeler kala raylara indi. Raylara inerken platformdan düşen küçük çocuk yanındaki bir yetişkin tarafından trenin istasyona ulaşmasından yaklaşık 25 saniye önce kurtarıldı.

Londra Kuzey Doğu Demiryolu (LNER) tarafından yapılan açıklamada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinin istasyonlarda güvenliğin önemine dikkat çekmek ve müşterileri gerektiğinde yardım istemeye teşvik etmek için bilgilendirme amacıyla yayınlandığı belirtildi.

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