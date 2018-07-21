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3 yaşındaki çocuğu terlikle döven bakıcı serbest!

Amasya'da 3 yaşındaki çocuğu terlikle döverken görüntüleri kamera kaydına alınan bakıcı Fadime Y., 'Çocuğa karşı eziyet' suçlamasıyla hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Savunmasında, annesi işe giderken küçük çocuğun ağlayınca terlikle eline vurduğunu öne süren Fadime Y., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:31
3 yaşındaki çocuğu terlikle döven bakıcı serbest!

Olay, geçen Nisan ayında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin (33) çocukları K.B.B.'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B.. çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu. Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi.

Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anlar kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:31
  1. Amasya
  2. bakıcı şiddeti
  3. çocuğa şiddet
  4. tahliye

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