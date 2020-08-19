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Dünya 3 ülkeden kötü haber
Dünya

3 ülkeden kötü haber

Koronavirüs salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1352, Meksika'da 751, Hindistan'da 1092 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 09:37:00 -
3 ülkeden kötü haber

Koronavirüs salgını dünyada etkisini sürdürmeye devam ederken en çok etkilenen ülkelerde ise ölüm sayıları hız kesmiyor. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte son 24 saatte 1352 kişi öldü.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanı'nın açıkladığı verilere göre ise ülkede son 24 saatte 751 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 57 bin 774'e ulaşırken, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 506 artışla 531 bin 239'a çıktı.
Ülkede bugüne kadar toplam 363 bin 307 kişi virüsü atlatarak iyileşti.

Hİndistan

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1092 kişinin daha hayatını kaybettiğini toplam ölüm sayısının 52 bin 889'a yükseldiğini açıkladı. Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 37 bin koronavirüs hastası iyileşti.

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