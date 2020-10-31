3. Türkiye Spor Zirvesi gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü organize edilen Türkiye Spor Zirvesi, İstanbul'da düzenlendi.

"Spor geleceğimizdir" sloganıyla Hakan Nergis Akademi sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, Eyüpsultan'daki Şafak Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Zirve kapsamında, "Dünyada ve Türkiye'de Salgın Hastalık Sürecinde Spor Sektörünün Yönetimi" ve "Gelecekte Türk Spor Politikalarının Yönetimi" konulu paneller gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Muhabiri Emrah Oktay'ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturuma Doç. Dr. Caner Giray ve Dr. Cengiz Güler konuşmacı olarak katıldı. İhlas Haber Ajansı Spor Muhabiri Bozhan Memiş'in moderatörlüğünü üstlendiği ikinci oturumda ise Doç. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu ve Doç. Dr. Kubilay Çimen konuştu.

Organizasyon, düzenlenen "Dünyada ve Türkiye'de Sporun Dijitalleşmesi Çalıştayı" ile sona erdi.





- AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'a iki ödül





Zirvede panellerin ardından ödül töreni düzenlendi.

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, iki alanda ödüle layık görüldü. Şiyhan'a kaleme aldığı "Twitter'da Maç Var!" adlı kitap nedeniyle "Yılın Spor Kitabı" ödülü verildi.

Ayrıca Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı ve TRT Spor'da yayımlanan "Ajans Saati" de "Yılın Spor Programı" seçildi.

Ersin Şiyhan adına ödülleri Emrah Oktay'a takdim edildi.





- Hakan Nergis: "Sporun artık uzun vadeli planlamalara ihtiyacı var"





Türkiye Spor Zirvesi Düzenleme Kurulu Başkanı Hakan Nergis, Türk sporunun uzun vadeli planlamalara ihtiyacının olduğunu söyledi.

Organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nergis, "Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Türkiye Spor Zirvesi'nde iki oturumumuz vardı. Ardından da ödül törenimizi gerçekleştirdik. Sonrasında da dünyada ve Türkiye'de spor sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili bir çalıştay düzenledik. Pandemi sürecini yaşıyoruz. Sürekli yaptığımız işlerin sürdürülebilir olmasından bahsediyoruz. Türkiye'de güzel yarınlara, iyi spor politikaları oluşturabilmek adına böyle bir organizasyon yaptık." diye konuştu.

Zirveyle ilgili üç başlık kullandıklarını aktaran Nergis, "Sporda temizlik, sporda mesafe ve sporda maske, sloganlarımız oldu. Bunların hem gerçek hem de mecazi anlamları var. Bazı insanların spordan temizlenmesi, maskelerinin indirilmesi ve onlara mesafe koyulması gerekiyor. Ayrıca 2030, 2040 ve 2050 vizyonlarını oluşturduk. Artık Türkiye'mizin uzun vadeli spor planlamalarına ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.



