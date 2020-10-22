İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz." dedi.

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yayın organlarından Sabah gazetesinin düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılan Karaismailoğlu, dijital dönüşüm sürecinde Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, dijitalleşme konusunda Türkiye'nin dünyada önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, amaçlarının kişilerin hayatını kolaylaştırmak olduğunu söyledi.

Yaptıkları işin, insan-yük ve data taşımak olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, dijital dönüşümün özellikle pandemi süreci ile birlikte öngörülemeyen şekilde hızlandığını ve kıymetinin katlandığını aktardı.

Türkiye'nin dijitalleşme konusunda dünyanın gerisinde kalmasının mümkün olmadığını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Hatta o noktanın daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu konuda çok iddialıyız. Türkiye olarak, dijitalleşme konusunda dünyanın üst noktalarındayız. Bakanlık olarak, havada, karada, denizde, uzaya gönderdiğimiz uydularımızla birlikte dijital dönüşümü en üst seviyede yaşıyoruz ve vatandaşlarımıza yaşatıyoruz, yaşatmayı sürdüreceğiz.

5G dünyada da çok tartışılıyor. Buna yönelik önemli çalışma var. Türkiye olarak biz de buna yönelik altyapımızı hazırlıyoruz. Burada en önemlisi yerli ve milli teknolojiler kullanmak. 5G dünyada da oturmuş bir sistem değil, biz de oradan geri kalmıyoruz. 5G'ye hazırlıklarımıza hızlı şekilde devam ediyoruz. Zamanı geldiğinde, dünya ile birlikte zamanı geldiğinde, biz de 5G'ye geçeceğiz."

Mikro mobilitenin günlük hayattaki önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, bu araçların sağlık, zaman tasarrufu ve mesafe için çok önemli olduğunu, bu konunun önem verdikleri konular arasında yer aldığını aktardı.





- "Hem mikro mobilite hem akıllı şehirler gündemimizin birinci sırasında yer alıyor"





Adil Karaismailoğlu, "Hem mikro mobilite hem akıllı şehirler gündemimizin birinci sırasında yer alıyor. Ülkemiz en gelişmiş akıllı teknolojileri kullanan bir ülkelerinden biri. Bunu çok daha artıracağız. Uçak, tren, hatta otomobil ve otobüsü bir arada entegre etmek gerekiyor. Bunları birbirine bağlamak için, bağımsız uygulamaları birbirine birleştiren yoğun bir çalışmamız var. Önümüzdeki günlerde bunun meyvelerini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kişilerin hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve hedeflerinin de bu olduğunu aktaran Karaismailoğlu, yatırımları buna göre yaptıklarını söyledi.





- "Dijitalleşme girişimcilerin önünü açtı"





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yerli ve milli teknolojiye verdikleri öneme değinirken, dijital dönüşümün girişimciliğe katkıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dijitalleşmenin girişimcilerin önünü açtığına işaret eden Karaismailoğlu, "Gençlerimiz, evlerinden teknolojiye katkıda bulunup dijitalleşme ile çok önemli adımlar atabiliyorlar. Biz de Bakanlık olarak bu A-Ge çalışmalarına yeterli desteği vermek için ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Onların önünü açacak uygulamaları yapmak için buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi sürecinin günlük hayattaki etkilerine de değinen Karaismailoğlu, mart ayından bu yana yaşamın akışı ve ihtiyaçların değiştiğini anlattı.

Değişen ihtiyaçlara yanıt vermek için çalıştıklarını ifade eden Karaismailoğlu, dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu çalışmalar içinde çevreye duyarlılık konusuna ayrı bir önem verdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "e-ticaret, lojistik konularının da salgın sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık. Bu yüzden PTT'de çok büyük bir dönüşüm hazırlığı içindeyiz şu an. Demir yolunda lojistik olarak yük hareketinde şu an yüzde 5'lerdeyiz. Bunu kısa zamanda yüzde 10'lara, 20'lere çıkarma hedefindeyiz." diye konuştu.



