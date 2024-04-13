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Spor 3 Türk futbolcu Golden Boy listesine girdi! ilgili karar verildi: ödül için aday gösterildi! Lig devinden...
Spor

3 Türk futbolcu Golden Boy listesine girdi! ilgili karar verildi: ödül için aday gösterildi! Lig devinden...

Yeniakit Publisher
2024-04-13 23:18:00 -
3 Türk futbolcu Golden Boy listesine girdi! ilgili karar verildi: ödül için aday gösterildi! Lig devinden...

Avrupa'da 21 yaş altı en iyi genç oyuncusunun belirlendiği Golden Boy ödülü için 100 kişilik liste 3 Türk oyuncu yer aldı.

İtalyan spor gazetesi Tuttosport, Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024 listesini açıkladı.

Gazetenin paylaştığı listede ilk sırayı Barcelona'dan Lamine Yamal aldı. Yamal'ı Benfica'dan Joao Neves ve Manchester United'dan Alejandro Garnacho takip etti.

Juventus forması giyen Kenan Yıldız 16., Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy 48. ve Brentford'dan Yunus Emre Konak 84. sırada yer aldı.

Yapılan sıralamanın Ekim 2023'ten bu yana oyuncuların gösterdiği performansa göre belirlendiği ifade edildi.

Golden Boy 2024 listesinde ilk 10 sırada şu isimler yer alıyor:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1. Lamine Yamal - Barcelona
2. Joao Neves - Benfica
3. Alejandro Garnacho - Manchester United
4. Warren Zaire-Emery - PSG
5. Leny Yoro - Lille
6. Savio - Girona
7. Kobie Mainoo - Manchester United
8. Rico Lewis - Manchester City
9. Jorrel Hato - Ajax
10. Arthur Vermeeren - Atletico Madrid

 

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