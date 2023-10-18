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Ekonomi 3 Türk enerji şirketi satılıyor! Yeni sahipleri belli oldu
Ekonomi

3 Türk enerji şirketi satılıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-18 14:54:00 -
3 Türk enerji şirketi satılıyor! Yeni sahipleri belli oldu

Ören Enerji Üretim Anonim Şirketi, Gardenya Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Narlıdere Enerji Üretim Anonim Şirketi satılıyor. Satın alan şirket belli oldu.

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Alıcı) ile Başarıarge Enerji Teknolojileri Elektrik Elektronik Yazılım Makine Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Satıcı) arasında, payları tamamen satıcıya ait olan Ören Enerji Üretim Anonim Şirketi, Gardenya Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Narlıdere Enerji Üretim Anonim Şirketi paylarının %100'ünün Şirket tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir ön protokol imzaladı.

Bu anlaşma kapsamında, toplamda 2,587 MW enerji üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji Santralleri (GES) bulunan bu üç şirketin payları alınacak. Şirket, süreç boyunca durum tespiti incelemeleri yürütecek ve payları alınacak şirketlere yönelik detaylı incelemeler gerçekleştirecek. Satın alma işleminin 8 hafta sürmesi planlanıyor.

KAP Açıklaması:

"Şirketimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Alıcı) ile Başarıarge Enerji Teknolojileri Elektrik Elektronik Yazılım Makine Sanayi Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi (Satıcı) arasında, paylarının tamamı satıcıya ait olan, Ören Enerji Üretim Anonim Şirketi, Gardenya Enerji Üretim Anonim Şirketi ve Narlıdere Enerji Üretim Anonim Şirketi paylarının %100'ünün Şirketimiz tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan ön protokol imzalanmıştır.

Payları alınması planlanan 3 şirket bünyesinde toplam 2,587 MW enerji üretim kapasitesine sahip Güneş Enerji santrali (GES) bulundurmaktadır. Şirketimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından durum tespiti incelemesi yürütülecek olup, bu süreçte payları alınacak olan şirketlere yönelik incelemeler yürütülecektir. Satın alma sürecinin 8 hafta sürmesi planlanmaktadır.
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Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyunun Bilgisine arz ederiz. Saygılarımızla."

Kaynak: Borsametre

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