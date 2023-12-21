3 ton çöp çıkan evde öyle bir şey bulundu ki..
Ankara'da Nurhayat Akbaş'ın yalnız yaşadığı evden 3 tona yakın çöp çıkarken, atıkların arasında bulunan poşet içindeki 20 bin lira ev sahibine teslim edildi.
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, Karşıyaka Mahallesi'ndeki binanın giriş katındaki evden kötü koku geldiği ihbarı yapıldı.
Ekipler, kapıyı kırarak içeriye girdiklerinde çöp evle karşılaştı.
Belediye temizlik ekipleri evden yaklaşık 3 tona yakın atık çıkarıldı. Bu sırada eve gelen Nurhayat Akbaş, duruma tepki gösterdi. Çalışma sırasında atıklar arasındaki poşetlerin içinde para bulundu.
20 bin lira ekipler tarafından sayılıp, tutanak altına alınarak Nurhayat Akbaş'a teslim edildi.
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