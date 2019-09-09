3 ton aşure ikramı
İnsan ve İrfan Vakfı, Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde 3 ton aşure dağıttı.09 Eylül 2019 Pazartesi 15:16
İnsan ve İrfan Vakfı tarafından Kocamustafapaşa'dakiSümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün kaynatılan aşure halka ikram edildi.
Sümbül Efendi Merkez Tekkesi'nde dün İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Çıtlak'ın da katıldığı törende mevlid-i şerif, dua ve zikirlerle kaynatılıp soğumaya bırakılan 3 ton aşure halka dağıtıldı.
Aşure, tekke bahçesine gelen vatandaşlara, çevre esnafa ikram edilirken, evlere de götürüldü.
İstanbul'un fethinden sonra Sümbül Efendi Tekkesi'nde başlayan aşure kaynatma geleneği, 2012 yılından sonra İnsan ve İrfan Vakfı'nca yeniden başlatılmıştı.
YORUM YAZ