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Gündem 3 teröristi daha ‘Yıldırım’ çarptı
Gündem

3 teröristi daha ‘Yıldırım’ çarptı

İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde önceki gün 2 teröristin, dün de Tunceli’nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:23:00 -
3 teröristi daha ‘Yıldırım’ çarptı

Valilikten yapılan açıklamada ise operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO (TKP/ML) mensubu olduğu belirtilerek “Teröristle birlikte 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 EYP düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 patlamamış mühimmat, 3 kalaşnikof şarjörü,1 tabanca ele geçirilmiştir” denildi.

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