3 teröristi daha ‘Yıldırım’ çarptı
İçişleri Bakanlığı, Tunceli merkez ilçesi Ahpanos Vadisi bölgesinde önceki gün 2 teröristin, dün de Tunceli’nin Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada ise operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin TİKKO (TKP/ML) mensubu olduğu belirtilerek “Teröristle birlikte 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 EYP düzeneği, 10 kg patlayıcı madde, 1 patlamamış mühimmat, 3 kalaşnikof şarjörü,1 tabanca ele geçirilmiştir” denildi.