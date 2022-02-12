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Gündem 3 terörist öldürüldü
Gündem

3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 10:17:00 -
3 terörist öldürüldü

Terörle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgede yuvalanmış olan terör yapılanmaları art arda imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatı ile Haftanin'de 2, Sincar'da ise 1 PKK'lı terörisitin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar’da tespit edilen 1 PKK’lı terörist icra edilen hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek."

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