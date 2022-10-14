  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 3 terörist daha teslim oldu
Gündem

3 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 10:12:00 -
3 terörist daha teslim oldu

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor…

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi

Teslim olan örgüt mensuplarının 2003, 2014 ve 2022 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerini tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 101'e yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23