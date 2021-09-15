3 Rus savaş uçağı İdlib’i bombaladı!

Muhaliflere ait bir gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan 3 Rus savaş uçağının saldırılar düzenlediğini belirtti.

Saldırıda, Türkiye'den bir STK'nın çocuklar için yaptırdığı briket evlerin yakını da hedef alındı. Uçaklardan atılan bombalardan biri evlerin 100 metre yakınına düştü.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.