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3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi
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Gündem 3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi
Gündem

3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları etkin ve kararlı şekilde sürerken, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 12:03:00 -
3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi

 Yeni Akit  Ankara 

Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe serisi operasyonlar devam ederken, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” paylaşımında bulundu.

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