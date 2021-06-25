3 PKK’lı terörist daha daha etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, (TSK) terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesi operasyonları etkin ve kararlı şekilde sürerken, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Yeni Akit Ankara
Mehmetçiğin Irak’ın kuzeyindeki terör örgütü PKK’lı teröristlere yönelik düzenlediği Pençe serisi operasyonlar devam ederken, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının devam ettiğini belirterek, “Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde bir, Hakurk bölgesinde iki olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.” paylaşımında bulundu.