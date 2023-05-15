3 parti CHP'nin kanını emdi

Milletvekili seçimlerinde Meclis’te çoğunluğu hedefleyen Millet İttifakı’nın “ortak liste” planı, muhalefet açısından beklenen sonucu vermedi. Kesinleşmeyen sonuçlara göre, muhalefetin Meclis’teki sandalye sayısı 300’ün altında kalırken, Millet İttifakı’ndaki partiler, CHP listelerinden toplam 40 sandalye elde etti. Buna karşın CHP’nin vekil sayısı 2018 seçimine göre yalnızca 21 arttı. Toplam sandalye sayısı 35’i bulan DEVA, Saadet ve Gelecek partilerinin ise birleşip, grup kurup kurmayacağı henüz netleşmedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde aday listelerinin kesinleşmesine az bir süre kala İyi Parti dışında DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek partileriyle seçime “ortak liste” ile girme kararı alan CHP, kesinleşmeyen sonuçlara göre beklediği vekil sayısına ulaşamadı. CHP, kendi listelerinde ittifak partilerine 60’ın üzerinde kontenjan ayırırken seçilebilecek yerlerde yaklaşık 40 civarı aday gösterilmesi de özellikle parti içerisinde tepkilere neden olmuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise bu şekilde CHP’nin kendilerine ayırdığı kontenjandan çok daha fazla sandalye elde edeceğini savunmuştu. Babacan da eleştirilerle ilgili, “İşin matematiğine baktığımızda kazan kazan ilişkisi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yalnızca 21 sandalye artırabildi

Buna karşın kesinleşmeyen sonuçlara göre, muhalefet, Meclis’te hedeflediği 300’ün üstündeki çoğunluğa ulaşamazken, vekil sayısını da bir önceki seçime göre yalnızca 21 artırabildi. İttifak partilerinden seçilen milletvekili sayısı ise 40’ı buldu. Yetkililer, yurt dışı oyların sayımının tamamlanmasının ardından bu sayının bir ya da iki artıp ya da azalabileceğine dikkati çekti.

DEVA Partisi Meclis’te 15, Saadet ve Gelecek partileri 10’ar, Demokrat Parti ise üç sandalye elde etti. CHP listesinden seçime giren dört İyi Partili isimden yalnızca Ahmet Ersagun Yücel vekillik kazanırken CHP listesinden Meclis’e giren diğer isim ise Mustafa Sarıgül oldu.

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Çankaya’da tepki oyu görülmedi

Seçimin dikkati çeken sonuçlarından birisi ise Ankara 1. Bölge'de yaşandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin’in, Çankaya’nın da içinde yer aldığı 1. Bölge'den aday gösterilmesi CHP’de tepkilere neden olmuştu. Örgütte genel beklenti, CHP’nin bu bölgede oy kaybedeceği şeklinde olsa da CHP, Ankara 1. Bölge'de oy oranını artırdı. 2018'de Ankara 1. Bölge'de yüzde 35,4 alan CHP’nin bu seçimdeki oyu yüzde 41’e ulaştı. Böylece Ergin, CHP listesinden milletvekili seçilmiş oldu. Ergin’le birlikte CHP listesinden seçilen diğer DEVA Partililer, Sadullah Kısacık, İdris Şahin, Burak Dalgın, Ertuğrul Kaya, Elif Esen, Hasan Karal, Evrim Rızvanoğlu, Mustafa Yeneroğlu, Seda Kaya Ösen, Selma Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Cem Avşar ve Medeni Yılmaz oldu.

Denizli’de de oy oranı arttı

İttifak listesinde yer alan tartışmalı isimlerden bir diğeri de Emine Erdoğan’ın eski özel Kalem Müdürü Sema Silkin Ün’dü. Ün’ün aynı zamanda sosyal medyada AKP'ye yakın hesapların lideri olarak gösterilen Taha Ün’ün eşi olması tartışmaları daha da artırmıştı. CHP’nin burada da oyunu artırdığı görüldü. 2018’de Denizli’de yüzde 28 oy alan CHP, oy oranını bu ilde yüzde 33’e çıkarırken Denizli’den Meclis’te üç sandalye elde etti. Böylece 3. sırada aday gösterilen Sema Silkin Ün de milletvekili seçilmiş oldu. Ün’le birlikte CHP listesinden Meclis’e giren Gelecek Partili diğer isimler Mustafa Nedim Yamalı, Serap Yazıcı Özbudun, Cemalettin Torun, Selim Temurci, İsa Mesih, Doğan Demir, Mustafa Bilici, Hasan Ekici ve Selçuk Özdağ oldu.

Saadet Partisi’nden de CHP listesi ile Meclis’e giren isimler şöyle:

Mesut Doğan, Şerafettin Kılıç, Mehmet Atmaca, Necmettin Çalışkan, Birol Aydın, Mustafa Kaya, Bülent Kaya, Mahmut Arıkan, Hasan Bitmez ve Mehmet Karaman.

İrem Yaman seçilemedi

CHP listesinde Ankara 2. Bölge 4. sıradan aday olan İyi Partili milli tekvandocu İrem Yaman, seçilemezken, Orkun Kanber de seçilemeyen diğer İyi Partili isim oldu. CHP listesinden Meclis’e giren tek İyi Partili, İstanbul 1. Bölge 6. sıradan aday gösterilen Ahmet Ersagun Yücel oldu.

Öte yandan Demokrat Partililer Cemal Enginyurt, Haydar Altıntaş ve Mehmet Salih Uzun da aday gösterildikleri yerden milletvekili seçildi.

“Millet Grubu” için çoğunluk gerekiyor

Bu arada Millet İttifakı’nda yer alan diğer partilerin Meclis’te grup kurup kurmayacağı ise henüz netleşmedi. DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin toplam 20 sandalyeye ulaşması halinde Meclis’te “Millet Grubu”nu kurabilecekleri iddia edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de T24’e yaptığı açıklamada, üç partinin grup kurabilmesi için Meclis İç Tüzük değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu, ancak bunun için de muhalefetin çoğunluğu elde etmesi gerektiğini vurgulamıştı.