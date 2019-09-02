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3. Ordu Komutanı Öngay Paşa’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

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02 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
3. Ordu Komutanı Öngay Paşa’dan Başkan Sekmen’e ziyaret

3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.


Erzurum’da daha önce 9. Kolordu Komutanlığı görevinde de bulunmuş olan Şeref Öngay’ı makamında konuk eden Başkan Sekmen, çok özlediğini dile getirdiği Şeref Paşa ile sıcak bir sohbete ortaklık etti.


2014 yılında Erzurum’a 9. Kolordu Komutanı olarak atanan, daha sonra Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ile Eğitim ve Doktrin Komutanlığı görevlerine getirilen Korgeneral Şeref Öngay, Erzurum’u yeniden görmeyi uzun bir süredir kendisinin de arzuladığını belirterek, bu buluşmadan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’le Erzurum üzerine uzunca bir süre sohbet eden 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Dadaşlar diyarının kendisinde çok özel bir yerinin bulunduğunu belirtti.


Başkan Sekmen de, Erzurum’da daha önce de 9. Kolordu Komutanlığı görevini yürüten konuğunu özel bir ilgiyle ağırladı. Sekmen, Erzurum’daki değişim ve dönüşüm rüzgârlarının esmeye devam ettiğini söylediği Şeref Öngay Paşa’ya, yeni görevinde başarı dileklerinde bulunmayı da ihmal etmedi. Temmuz ayında 3. Ordu Komutanlığı görevine atanan Şeref Öngay’a ziyaretinin anısına Oltu Taşı tespih hediye eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, Paşa’nın ziyaretini sosyal medya hesabı Twitter’den “3. Ordu Komutanımız Korgeneral Şeref Öngay Paşamız ziyaretimize geldi. Erzurum’da 9. Kolordu Komutanlığı görevini de yapmış olmaları itibariyle şehrimizle ilgili etraflıca muhabbet etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyor, Öngay Paşamıza yeni görevinde her daim başarı diliyorum” notuyla paylaştı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:24
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