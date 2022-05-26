3 milyonluk cipine doldurduğu benzinin fiyatından şikayet ediyordu! Reynmen'in o cipi nasıl aldığı ortaya çıktı..
3 milyonluk cipine doldurduğu benzinin fiyatından şikayet ederek "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında, iptal edilen konser paralarını geri iade etmemesi sebebi ile icra takibi başlatıldı.
Yeniakit.com.tr
Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 3 milyonluk cipine aldığı benzinin pahalı olmasından yakınarak "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapmış, mesajı ile takipçilerinin bile tepkisini çekmişti.
Aktaş'ın koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilen konserlerinin bilet paralarını iade etmediği ortaya çıktı. Aktaş hakkında, 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlatıldı.
Tebligat süresince ödemezse miktar artacak!
TV 100'ün haberine göre, Riba Events adlı organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019’da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reynmen’e dava açtı.
Cerit, Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.
Cerit, avukatı aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlattı.
Reynmen tebligat eline ulaştıktan sonra 7 gün içerisinde ödeme yapmazsa, borcunu kapatmadığı sürece tutarın miktarı da artacak.