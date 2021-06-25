Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Brüksel'de Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde biraraya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonunun, Türkiye ile göç mutabakatının uzatılmasına dair 3 milyar euro ek fonu içeren raporunun kabul edildiğini açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Liderler Zirvesi’nin ilk gün görüşmelerinin ardından açıklama yaptı. Angela Merkel, burada AB Komisyonunun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine dair bir rapor verdiğini ve raporun kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar euro ek fon ile ilgili olduğunu duyurdu.

3 milyar euro ne kadar?

3 milyar euro kaç TL? 3 milyar euro 25 Haziran serbest piyasa döviz kuruna göre, 31.272.690.870,00 TL yapmakta.