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Dünya 3 metrelik yılandan dikkati sayesinde kurtuldu! İşte dehşete düşüren anlar
Dünya

3 metrelik yılandan dikkati sayesinde kurtuldu! İşte dehşete düşüren anlar

Tayland'ın Nonthaburi şehrinde bahçesini sulayan bir adam, 3 metrelik yılanı dikkati sayesinde fark ederek kendisinin ve kedisinin canını son anda kurtardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:04:00 -

Tayland'da bahçesini suladığı sırada üç metre uzunluğundaki yılanın kedisine yaklaştığını fark eden adam, yaptığı hızlı bir hamleyle hem kendisinin hem kedisinin canını son anda kurtardı.

Tayland'ın Nonthaburi şehrinde yaşayan bir adam, bahçesinde ağaçları suladığı sırada bahçeye giren üç metre uzunluğunda yılanın kedisine yaklaşarak yakalamak istediğini fark etti.

Kedisini ve kendi canını son anda kurtardı

Kedinin yılanı gördükten sonra tepki vermesiyle duruma müdahale eden adam, hiç düşünmeden kedisini alıp içeri kaçtı. Kedisi ile eve girdikten sonra yılanın evin kapısına kadar geldiği kaydedilen kamera kayıtları, görenleri dehşete düşürdü.

Kameralarda yılanın bir süre daha evin giriş kapısında kaldığı, ardından ortadan kaybolduğu görüldü.

Görüntüyü kaydeden kişi, babasının bahçede ağaçları suladığı sırada yılanın kediye yaklaşıp kapmaya çalıştığını söylerken, gelen ses üzerine babasının tereddüt etmeden kedinin hayatı kurtarmak için hamle yaptığını kaydetti.

 

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