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3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

Kırıkkale’de evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştüren üniversite öğrencisi, ahşaptan yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satıyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
3 metrekarelik kileri atölyeye dönüştürüp hediyelik eşya yapıyor

Kırıkkale’de evinin 3 metrekare alandaki kileri mini atölyeye dönüştüren üniversite öğrencisi, ahşaptan yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satıyor.


Kırıkkale’de üniversite öğrencisi Kemal Cesur (23), evinin 3 metrekare alandaki kilerini mini atölyeye dönüştürdü. İnşaatlardan aldığı eski keresteleri el emeği göz nuru ile işleyerek, yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşyalarını internet üzerinden satışını yaparak eğitimi için maddi kazanç sağlıyor.


Mini atölyede ve bahçesindeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, şekerlik, vazo, kaşık, baharatlık seti, meyve tabağı,kase ve bunlara benzer muhtelif eşyalar yapıyor.


Afyon Kocatepe Üniversitesi Mimari Restorasyon Ön Lisans Bölümünden mezun olan ve Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim hayatına devam eden Kemal Cesur (23), "İmkanlarım çok kısıtlı öncelikle onu söyleyeyim. 3 metrekare büyüklüğündeki evimizin kiler diye tabir ettiğimiz yerinde 2 tane tezgahım var. Genelde orada çalışıyorum. Tezgahımın geri kalanı da bahçemizde" dedi.



"Öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum"


Atıl durumdaki keresteleri değerlendirdiğini belirten Cesur, "Küçüklüğümden beri yeteneğim vardı. Kendi şehrimde böyle uğraşan olmadığı için, gördüğüm objelerin ahşabını yapma isteği doğdu. Bu sebeple hediyelik ürünler olsun, aksesuarlar olsun yapıp üretip öğrenci harçlığımı çıkartmaya çalışıyorum. En özel yaptığım ürün 169 parçadan oluşan vazo. Malzemenin az kullanılması ama bir o kadar da uğraştırıcı. Bunun kökeni Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 3 çeşit ağaçtan meydana getirdim. Bunu daha ileri aşamalarda Osmanlı ve Selçuklu motiflerini işlemeyi düşünüyorum. Ben bu sanatı ileriye götürmek istiyorum fuarlara, sergilere. Kendi adıma ben hiç bir şey istemiyorum. Ben sadece sanatın hangi dalı olursa olsun özellikle bu sanatların yaşamasını istiyorum. Ben bu sanatları kısıtlı imkanlarda yapıyorum, zor şartlarda yapıyorum. Benim hiç bir tezgahım ve makinem yoktu. Kendim tamamen çalışarak öğrenci harçlıklarını biriktirerek bu seviyeye geldim" diye konuştu.



"Ülkemiz adına bu sanatın dünyaya tanıtılmasını istiyorum"


İleride daha farklı tezgahlar alıp, daha farkı ürünler yapmak istediğini ifade eden Cesur, "Benim isteğim devlet büyüklerinden sanatın hangi dalı olursa olsun bunların yaşamasını istiyorum. Ben bunları sadece Türkiye’ye değil, dünyaya satmadan daha çok kendi ülkemiz adına bunların gösterilmesini, sergilenmesini ve bunlara sahip çıkılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:32
  1. sanat
  2. sergi

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