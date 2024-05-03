3 Mayıs 1853: Bazmiâlem Vâlide Sultan'ın vefatı (Padişah Eşi)

Sultan ll. Mahmud’un eşi ve Sultan Abdülmecid’in annesidir. Sultan Mahmud’un ölümünden sonra on altı yaşındaki oğlu Abdülmecid tahta çıkınca, Bezmiâlem de “Valide Sultan” unvanını almıştır.





Sultan ll. Mahmut



Devlet işlerinde Sultan Abdülmecid’in gerektiğinde yardımcısı, gerektiğinde ise aldığı kararlarının destekleyicisi olan Bezmiâlem Valide Sultan, son derece akıllı, tedbirli, şefkatli ve cömert, dünyevî hırs ve gösterişlerden kendini alıkoymayı başarmış bir insandı. Hayatını vakıf kurmaya adayan Bezmiâlem Valide Sultan, yaşadığı sürece önemli hayır eserleri meydana getirdi. Valide Sultan tesis ettiği hayrat vakıflarının devamlılıklarını sağlamak için çok sayıda gelir kaynaklarını akarât olarak vakfetti. Ayrıca harap olmuş hayır eserlerini de onartıp yeniden ihya ettirdi.





Vâlide Sultan Camii



Bezmiâlem Valide Sultan 2 Mayıs 1853’te Beşiktaş Sarayı’nda vefat etmiştir. İstanbul’da Çemberlitaş’ta Sultan ll. Mahmud Türbesi’nde medfundur.





Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi



Bezmiâlem Valide Sultan’ın hayır eserlerinden en önemlisi 1845 yılında yaptırdığı ülkemizin modern anlamda ilk hastanesi olan “Gureba-i Müslimin Hastanesi”dir. O günden bugüne milyonlarca yoksul ve hasta insana aralıksız hizmet veren hastane, 2010 yılında dönüşerek “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Hastanesi” adıyla eğitim ve araştırma hastanesi misyonunu da yüklendi. Günümüzde “Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi” köklü geçmişinden aldığı güçle ve nitelikli akademik kadrosuyla geleceğin sağlık profesyonellerini yetiştirmeye devam ediyor.

Bunların dışında gerek İstanbul’da ve gerekse Osmanlı’nın pek çok yerinde Bezmiâlem Valide Sultan tarafından yaptırılan, tamir ve yeniden ihya ettiren hayır eserleri bulunmaktadır. Söz gelimi, Terkos Gölü ve civarı, binlerce dönüm tarla ve araziler, çiftlik ve köyler, dükkân, han ve değirmenler gibi gelirleri yüksek mülkler ile vakıflar bu cümledendir.







Valide Sultan ayrıca Kâbe ve Hz. Muhammed (sav)’in türbesi ile İstanbul’da Eyüp Sultan Vakfı’na da çeşitli hizmetlerde bulunmuştur.