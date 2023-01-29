3 malzemeyle öksürüğü ve balgamı kesen karışım! Bomba gibi tarif: En hızlı öksürük kesici söküp atıyor

Öksürük ve balgam için doğal karışımlar tercih ediliyor. Özellikle doktora gitmekten korkanlar aktarların yolunu tutuyor. Peki, aktardan ne alınmalı?

Bal ve zencefili mutlaka evde bulundurun. Bal boğazı yumuşatırken zencefil öksürüğü kesiyor. İkisi de vücutta direnci artıran önemli besinler. İşte öksürüğü ve balgamı kesen karışım...

En hızlı öksürük kesici: Bir kaşık bal ve bir kaşık zencefil bunun için yeterli olacaktır.

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zencefil

Yarım limon suyu

ÖKSÜRÜĞÜ VE BALGAMI KESEN TARİF

Tüm malzemeleri karıştırın ve her gün bir yemek kaşığı tüketin. Herhangi bir rahatsızlığı bulunanlar mutlaka doktoruna danışmalıdır.

Kuru öksürüğü ne keser hemen: Bir bardak kaynar suyun içerisine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dk demlendikten sonra için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor. Limonlu karabiber yöntemi Yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz.

En hızlı öksürük kesici evde: En hızlı öksürük kesici evde yapabilirisiniz. Ihlamur, Ekinezya, Papatya, Adaçayı, Yasemin çayı içmek iyi gelecektir. Onun yanında ılık su ile bal karışımı ya da süt ile bal karışımı içmek kuru öksürüğe iyi gelen yöntemlerdendir.