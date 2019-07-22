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3 malzemeli pratik kurabiye

Aniden gelen misafirlerinize ikram etmek için, pratikçe hazırlayabileceğiniz muhteşem bir tarifi sizlere sunuyoruz...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
3 malzemeli pratik kurabiye

Çayların yanında, tatlı krizlerinizde ve sohbetlerde sizi yalnız bırakmayacak olan kurabiyeleri, böyle denemenizi tavsiye ederiz. Tadıyla mest ederken, pratikliğiyle de hayran bırakan kurabiyeleri çok beğeneceksiniz. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin...

Malzemeler

  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 paket çikolatalı puding
  • 2,5 - 3 su bardağı un

Öncelike fırını açarak ısınmasını sağlayın. 

Bir yandan bütün malzemeleri bir kap içerisinde birleştirerek, tamamen karışana kadar yoğurun.

İçerisine dilerseniz çikolata parçaları, meyve ya da farklı aromalar ilave edebilirsiniz. 

Ardından şekil vererek yağlı kağıt serili tepsiye dizdiğiniz kurabiyeleri 200 derecelik fırında pişirin. Dilerseniz, şerbetleyebilir ve browni tadında kurabiyeler gibi servis edebilirsiniz.

Çiğ meyvelerle yapılan ve lezzetini başka tariflerde bulamayacağınız "çilekli muzlu kurabiye" tarifini denediniz mi?

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:30
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