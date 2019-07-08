0553 313 94 23

Çilekli muzlu kurabiye size diğer kurabiyeleri unutturacak!

Yaz meyveleriyle yapabileceğiniz, lezzeti ve kıvamı yerinde bir tarif.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:57
Çilekli muzlu kurabiye size diğer kurabiyeleri unutturacak!

Kurabiyeler tatlı severlerin vazgeçilmezi. Bir de anında hazırlayıp, lezzetine doyum olmayan kurabiyeler daha çok seviliyor. Pratik hazırlanışı sayesinde sizlerin de seveceği, çok bilinmeyen bu tarifle, misafirlerinizi şaşırtmayı başaracaksınız.

Malzemeler

  • 2 adet muz
  • 7 adet çilek
  • 1 yumurta
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 yemek kaşığı damla çikolata
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 tatlı kaşığı katıyağ
  • aldığı kadar un 

Önemli not: Malzemelerin çeşidi ve meyvelerin sululuk oranlarına göre un miktarı değişeceği için, yumuşacık bir hamur elde ettiğiniz takdirde un miktarını ayarlamış olacaksınız. Ortalama 2 - 3 su bardağı kadar un alan tarif için, azar azar unu koyarsanız daha verimli sonuşlar ortaya çıkacaktır. 

Pudra şekeri yerine, toz şeker de kullanılabilir. Pudra şekeri, daha yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde etmenizi sağlıyor.

Yapılışı

Öncelikle yumurtayı, yağlar ve şekeri derin bir kase içerisinde karıştırın.

Muzları çatalla ezerek karışımın içerisine dökün. Ardından çikolataları ekleyin.

Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru kıvama getirin. Hamurun içerisine; çilekleri kesip, suyunu peçete yardımıyla alıp, ilave edin.

Çileklerin fazla ezilmemesi için bastırmadan yoğurmaya özen gösterin. 

170  derevelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:57
  1. çilekli muzlu kurabiye tarifi
  2. çilekli kurabiye
  3. muzlu kurabiye
  4. çilekli muzlu kurabiye nasıl yapılır
  5. kurabiye tarifi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke ile savaş aramıyor"
    1. İran Ordu Komutanı: "İran hiçbir ülke..
    2. Mihriban’ın gerçek hikayesini anlattı
    3. Başkan Özkan Altun Mahalle..
    4. Başkan Rasim Arı, Saatçi Hoca..
    5. Hasan Sel ve Hüseyin Sel kimdir?..
    6. Pendik’te hamile kadına ve eşine..
    7. CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi..
    8. Türkiye'den Miçotakis'e seçim tebriği
    9. Stres ve alkol gastrit nedeni
    10. Japon modeli Kadın Üniversitesine destek
    11. Numan Çürüksu'dan Osmanlıspor'a veda..
    12. Kaymakam, şehitlik bakım..
    13. Uzaya çıkması planlanan ilk siyahi..
    14. Sinop'ta uçuruma düşen çocuk öldü
    15. Golf tutkunları Bodrum'da buluştu
    16. Rektör Şevli, ‘7. Türk Üniversiteleri..
    17. Trabzonspor'da transfer çalışmaları
    18. AKAPDER’den Ankara’da sıkma şöleni
    19. Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı
    20. "İhracattaki artışın katlanarak..
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    “İslam beni suç hayatından kurtardı”
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki
    Şehit Yakınları ile Gazilerin tahammülü kalmadı! Skandala sert tepki

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’