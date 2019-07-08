Çilekli muzlu kurabiye size diğer kurabiyeleri unutturacak!

Kurabiyeler tatlı severlerin vazgeçilmezi. Bir de anında hazırlayıp, lezzetine doyum olmayan kurabiyeler daha çok seviliyor. Pratik hazırlanışı sayesinde sizlerin de seveceği, çok bilinmeyen bu tarifle, misafirlerinizi şaşırtmayı başaracaksınız.

Malzemeler

2 adet muz

7 adet çilek

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı damla çikolata

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı katıyağ

aldığı kadar un

Önemli not: Malzemelerin çeşidi ve meyvelerin sululuk oranlarına göre un miktarı değişeceği için, yumuşacık bir hamur elde ettiğiniz takdirde un miktarını ayarlamış olacaksınız. Ortalama 2 - 3 su bardağı kadar un alan tarif için, azar azar unu koyarsanız daha verimli sonuşlar ortaya çıkacaktır.

Pudra şekeri yerine, toz şeker de kullanılabilir. Pudra şekeri, daha yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde etmenizi sağlıyor.

Yapılışı

Öncelikle yumurtayı, yağlar ve şekeri derin bir kase içerisinde karıştırın.

Muzları çatalla ezerek karışımın içerisine dökün. Ardından çikolataları ekleyin.

Un ve kabartma tozunu ekleyip hamuru kıvama getirin. Hamurun içerisine; çilekleri kesip, suyunu peçete yardımıyla alıp, ilave edin.

Çileklerin fazla ezilmemesi için bastırmadan yoğurmaya özen gösterin.

170 derevelik fırında hafif renk alıncaya kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...