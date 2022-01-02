Göz altı torbaları aynı zamanda göz altı şişlikleri de denmektedir. Bir cilt problemi olmasının yanı sıra vücudun en çok dikkat çeken bölgesinde yani gözlerimizin altında oluştukları için insanları rahatsız etmektedir.Cerrahi müdahale olmadan göz altı torbalarından kurtulun.

Göz altı torbası neden oluşur?

Yaş

Genetik

Kronik hastalıklar

Alerjik hastalıklar

Sigara kullanımı

Alkol kullanımı

3 Malzeme ile kırışıklıkları göz altı torbalarını yok et

Malzemeler:

2 E vitamini kabarcıkları

2 damla esans kekik yağı

1 kaşık hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı

Bir kapta malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Daha sonra göz kremini uygun bir kaba aktarın ve buzdolabında saklayın. Yatmadan 2 saat önce bölgeye masaj yaparak göz çevresine nazikçe uygulamalısınız. Fazlalığı silmek için bir doku kullanın.

Göz altı şişliği neden olur?

Göz altı şişliğinin en önemli nedenleri arasında genetik, fiziki stres, çok ağlama, egzama, hormonal değişimler, ani ısı değişimleri, sinüs sorunları, kötü beslenme, geç yatıp erken kalkmak, bazı alerjik reaksiyonlar ve yaşlanma gibi faktörler yer alır.

Göz altı şişmesine ne iyi gelir?

Patates. Buzdolabında bekletilmiş patatesi ikiye kesin ve yuvarlak hareketlerle şişkinliğin üzerinde 15 dakika gezdirin.

Süt. Soğu sütü bir parça pamuk veya makyaj pedine damlatın.

Göz altı torbaları nasıl geçer?

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