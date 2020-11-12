3. lig 1. grup puan durumu! 3. lig 1. grup maç sonuçları
3. lig maç sonuçları ile puan durumu merak ediliyor. 3'üncü Lig 1. Grup'ta mücadele eden takımların maç sonuçları ile 3.lig puan durumları merak ediiiyor. 3. Lig 1. Grupta yer alan takımlardan Kemerspor 2003 ile Edirne Belediyesi Paş Edirnespor, Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor, Osmaniyespor FK-Gölcükspor maçları oynandı. İşte 3. lig puan durumu! 3. lig maç sonuçları.
MİSLİ.com 3. Lig 1'inci grup maçlarını futbolseverler tarafından takip ediliyor. Kemerspor 2003, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor'a 2-0 yenildi. 3. Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Artvin Hopaspor'u 3-1 mağlup etti. Osmaniyespor FK, 8'inci hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 2-0 yendi. 3.lig maç sonuçlarına göre, puan durumu şöyle oluştu:
3. lig 1. grup puan durumu!