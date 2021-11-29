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Yerel 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Yerel

3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Ordu'da 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 16:24:00 -
3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, A.A, aralarında husumet bulunan Özgür A'nın Sakarya Mahallesi'ndeki evine gitti.

Apartmanın merdiveninde karşılaşan A.A. ile Özgür A'nın arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine A.A, üzerinde taşıdığı bıçakla Özgür A. ile eşi Saliha ve kızı Beyzanur A'yı yaraladı.

Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçarak bir binanın çatısına çıkan A.A, yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmalarının ardından polise teslim oldu.

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