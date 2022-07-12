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Dünya 3 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı! Polis şoke oldu
Dünya

3 kişilik araçtan bakın kaç kişi çıktı! Polis şoke oldu

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde polisin çok hızlı olduğu gerekçesiyle durdurduğu 3 kişilik araçtan 27 kişi çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 17:21:00 - 2022-07-12 17:25:24

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde 27 kişi, 3 kişilik araca bindi.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Fatehpur’da 27 kişi birden 3 kişilik araca (tuk- tuk) bindi. Polisin çok hızlı gittiği gerekçesiyle aracı durdurmaya çalışması üzerine kaçmaya çalışan sürücü, uzaklaşamadan yakalandı. Aracın içindeki kişileri teker teker indirip sayan polisin olduğu görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Araca el konuldu

Fatehpur Polis Şefi Rajesh Kumar, aracın içinde o kadar insanı görünce şoke olduğunu söyleyerek, hem hız sınırının ihlal edildiği hem de kapasitesinin üzerinde insan taşındığı gerekçesiyle araca el konulduğunu belirtti.

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