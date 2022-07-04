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Dünya 3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Danimarka'daki saldırgana 24 gün hapis cezası
Dünya

3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Danimarka'daki saldırgana 24 gün hapis cezası

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da alışveriş merkezine saldırarak 3 kişiyi öldüren 4 kişiyi ise yaralayan 22 yaşındaki saldırgan, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:46:00 - 2022-07-04 17:53:29
3 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı! Danimarka'daki saldırgana 24 gün hapis cezası

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da alışveriş merkezine saldıran kişinin akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle 24 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan Amager bölgesindeki Field’s AVM’de dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, saldırıda biri Rus 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise ağır yaralandığı belirtirken, 22 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.

Akıl sağlığı yerinde değil

Yetkililer, sorguya alınan saldırganın akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine 24 gün boyunca kapalı bir koğuşta hapis yatacağını söyledi.

Polis Başmüfettişi Soren Thomassen, saldırının mevcut kanıtlara dayanarak bir terör eylemi olarak görülemeyeceğini ve zanlının başkalarıyla birlikte hareket ettiğine dair bir belirtinin olmadığını bildirdi.

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