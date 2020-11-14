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Gündem 3 kentimizde durum vahim! Korona vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı
Gündem

3 kentimizde durum vahim! Korona vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, koronavirüs salgınında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki vaka artışlarının Türkiye ortalamasının iki katına çıktığını belirterek "14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:30:00 -
3 kentimizde durum vahim! Korona vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı

Eylül ayının son haftasından itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de olgu artışlarının Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğuna dikkat çeken Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altuğ, Batı Marmara illerinde ciddi tehlike olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgının Türkiye'de ilk görülmeye başladığı tarihten itibaren günümüze kadar Edirne'de 111 sağlık çalışanının korona virüs salgınına yakalandığını belirten Altuğ, 11 Kasım itibariyle Edirne'de Kredi Yurtlar Kurumu'nda 267 korona virüs hastası vatandaşın bulunduğunu ifade etti.

Gebe ve çocuk vakaları artıyor

Edirne genelinde son 15 günde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandığının altını çizen Altuğ, Covid-19 testi pozitif çıkan gebe ve çocuk sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çekti. Altuğ ayrıca, acil durum dışında büyün ameliyatların durdurulduğunu anlattı.

"Sınır kapıları bir an önce kapatılmalı"

Salgının kontrole alınması için acilen Edirne Sınır Kapılarının bir an önce kapatılması ve şehir giriş çıkışlarına kısıtlama getirilmesi gerektiğini ile süren Dr. Gürcan Altuğ, "14 gün süre ile sokağa çıkma kısıtlaması veya yasağı olmalıdır. Temel-zorunlu ve acil mal/hizmet üreten işler dışında tüm işlerde çalışmaların durdurulması olmak üzere virüsün yayılmasını azaltacak, durduracak önlemler hızla hayata geçirilmelidir" dedi.

 

 

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