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Yerel 3. kattan düşüp yaralandı
Yerel

3. kattan düşüp yaralandı

Bolu'da bir kadın, 3. katta bulunan evinden düşerek yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumu ciddiyetini koruyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:07:00 -
3. kattan düşüp yaralandı

Bolu'da bir apartmanın 3. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kültür Mahallesi, Yahya Kemal Sokak'taki apartmanın 3. katında ailesiyle yaşayan G.M. (72) camdan bakarken dengesini kaybedip düştü.

Apartmanın girişinde bulunan garajın kepenk koruma demirine de çarpan G.M'yi gören mahalle sakinleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılan G.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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