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3. kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki evin üçüncü katından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
3. kattan düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki evin üçüncü katından dengesini kaybederek düşen yaşlı adam ağır yaralandı.


Olay Deydinler Mahallesinde meydana geldi. 59 yaşındaki M.T, ikamet ettiği evinin inşaat halindeki üçüncü katından dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs burada yapılan tedavinin ardından Bursa’ya sevk edildi. Düşen şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:30
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