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Yerel 3 katlı binada korkutan yangın
Yerel

3 katlı binada korkutan yangın

Bartın’daki bir 3 katlı binada yangın çıktı. Alevlerin genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 06:59:00 - 2021-12-05 07:00:44
3 katlı binada korkutan yangın

Bartın’da, Orta mahalle Topçukonağı caddesi üzerinde yer alan 3 katlı binada yangın çıktı. Gece saatlerinde binanın çatısından yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı cadde üzerinde yer alan binaların elektrik ve doğalgazı kesildi. İtfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilirken yangının genişleme riskine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar da tahliye edildi.

Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binanın giriş katında pide salonu yer aldığı, üst katlarında ise oturan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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