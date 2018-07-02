3 kadın terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi terörle mücadele harekatı"na ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan silahsız bölücü terör örgütü mensubu üç kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar kırsalında, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist silahsız yakalandı.

Hakkari'nin Şemdinli kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi araması sırasında 25 kilogram amonyum nitrat, 22 metre kablo ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet Glock marka tabanca, bir adet kamera, bir adet fotoğraf makinası ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalında ise güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet M-16 piyade tüfeği ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

SURİYE SINIRINDA BİR TERÖRİST YAKALANDI

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden yurda giriş yapan terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır bölgesinde yaptığı kontrollerde ilçenin karşısında bulunan, terör örgütü PYD'nin kontrolündeki Rasulayn bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada Maden Mahallesi kırsalında silahsız olarak yakalanan S.T, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA