3 isimden kritik açıklama! Ali Babacan ile ilgili olarak kararlarını duyurdular

Eski AK Partilı isimlerden yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamlar geldi. Bolu'da parti çalışmaları içerisinde olduğu iddia edilen Ali Babacan ile ilgili olarak eski partililer, 'Biz yokuz' mesajını verdi.

Eski AK Partili vekillerden yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

AK Parti eski Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, "Fitne hareketi olarak algılanacak böyle bir yapının içerisine ben girmelerini ve buna tevessül etmelerini de hiç arzu etmem. Türk siyasi tarihi birçok partiler gördü ve bu partiler gelip geçtiler. Biz AK Parti olarak gelip geçici bir siyasi hareket değiliz. Bizim siyasi çizgimiz belli bir noktaya dayanmaktadır" dedi.

AK Parti eski Kahramanmaraş Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, “Benim partim AK Parti, liderim Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

AK Partili Kahramanmaraş eski Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, “Bizim çizgimizde hiç bir değişiklik olmadı. Bundan sonrada Biiznillah olmayacaktır. Bilinmelidir ki, eğer siyasete devam edeceksem benim yerim bellidir ve o yer kurucusu olduğumuz AK Partimizdir” dedi.