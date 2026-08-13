3 ile 147 milyon TL’yi aşan destek! 68 projeyle üretim ve istihdam güçlendirilecek

Erzurum, Erzincan ve Bayburt’ta sanayi yatırımlarına yönelik desteklerin bilançosu açıklandı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA); Erzurum, Erzincan ve Bayburt’a yönelik 68 projeye 147 milyon TL’den fazla destekte bulunulduğu açıklandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yapılan paylaşımda, "Bölgenin güçlü ve sürdürülebilir bir üretim ekosistemine kavuşması için hayata geçirdiğimiz sanayi ve imalat odaklı desteklerle, geleceğin güçlü sanayi altyapısını bugünden inşa ediyoruz. 2022 yılından 2026 yılının Haziran atına kadar bölge genelinde desteklenen toplam sanayi ve imalat projesi 68’dir. Fazla Destek Sanayi ve imalat alanlarına yönelik sağlanan toplam destek tutarı 147 Milyon TL’den fazla. Her yatırım; daha güçlü üretim, daha yüksek katma değer ve daha fazla istihdam için atılmış bir adımdır. Bu başarıda emeği ve katkısı bulunan tüm paydaşlarımıza, yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyor, bölgemizin geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Erzurum, Erzincan ve Bayburt’un endüstriyel potansiyelini harekete geçiriyor, sanayi altyapımızı geleceğe hazırlıyoruz" denildi.

KUDAKA tarafından yapılan paylaşımda program detaylarına bakıldığında, Sosyal Üretim ve İstihdam Atölyeleri (SOGEP) kapsamında 86,15 Milyon TL bütçe ile 19 proje desteklendi. KOBİ İmalat Sanayisi ve Teknoloji Desteği için 18 projeye 42,32 Milyon TL ödenek ayrılırken, OSB ve Sanayi Altyapı Fizibiliteleri başlığı altında ise 31 proje için 19,39 Milyon TL’lik bir bütçe tahsis edildi.