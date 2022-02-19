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Yerel 3 ilde tefecilik operasyonu: 7 gözaltı!
Yerel

3 ilde tefecilik operasyonu: 7 gözaltı!

Van merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 13:50:00 -
3 ilde tefecilik operasyonu: 7 gözaltı!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haksız kazanç sağlayan kişilerin deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Van, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan operasyonda tefecilik yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli yakalandı.

İkametlerinde ve iş yerlerinde çok sayıda çek, senet, tapu belgeleri ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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