  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 3 ilde hırsızlık operazyonu: Gözaltılar var
Yerel

3 ilde hırsızlık operazyonu: Gözaltılar var

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 09:52:00 -
3 ilde hırsızlık operazyonu: Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin, Niğde ve Karaman'da kendilerine seyyar satıcı görünümü vererek bağ ve bahçelerden tarım aletleri, evlerden çeşitli eşyalar çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 3 ay süren çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, ekiplerin 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen zanlıların işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23