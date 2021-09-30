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Gündem 3 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı
Gündem

3 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Manisa merkezli 3 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 00:52:00 -
3 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 5 gözaltı

Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

 

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