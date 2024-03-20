3 ilde eğitime kar engeli

Şırnak, Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Şırnak Valiliği, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle çarşamba günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Hakkari Valiliği de 20 Mart Çarşamba günü il genelinde yüksek öğretim kurumları hariç, kreş, anaokulları, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitimi ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Her iki ilin valiliği ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirtti.

Van'ın Çatak, Bahçesaray ve Saray ilçe kaymakamlıkları da yoğun kar yağışı nedeniyle aynı gün eğitime ara verildiğini bildirdi.

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