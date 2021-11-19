3 ilde dev operasyon: Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi!
Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm gücüyle devam ediyor. Elazığ, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yarım tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Elazığ, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 425 kilogram toz esrar, 97 kilogram kubar esrar ve bin 115 adet sentetik hap ele geçirildiği ifade edildi. (İLKHA)