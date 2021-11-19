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Gündem 3 ilde dev operasyon: Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi!
Gündem

3 ilde dev operasyon: Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi!

​Ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele tüm gücüyle devam ediyor. Elazığ, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da son 5 gün içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yarım tonu aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 17:09:00 -
3 ilde dev operasyon: Yarım ton uyuşturucu ele geçirildi!

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Elazığ, Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonların gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 425 kilogram toz esrar, 97 kilogram kubar esrar ve bin 115 adet sentetik hap ele geçirildiği ifade edildi. (İLKHA)

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