  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilim bile hayran kaldı! Teheccüd namazının faydasını uzmanından dinleyin Basın özgürlüğü lafta kaldı: ABD'den İran medyasına vize engeli! Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı Peşmerge güçlerinde tarihi adım! Tüm birlikler tek çatı altında birleşti! Slovenya’da İsrail krizi derinleşiyor: Egemenliğimizi siyoniste sattılar! Yunanistan ikinci sınıf ülke konumunda! Erdoğan, Atina’yı kâle almıyor Almanya’daki Türk zaferine çirkin manipülasyon: CHP’li şarlatan Hüseyin Aygün yine fitne çıkardı Gazeteci ifşa etti: Yolsuz Eko’nun çevresi kan kusuyor! Bu artık sır değil MİT koordinesinde operasyon: Yüzbinlerce uyuşturucu hap ele geçirildi Türk savaş uçakları bir bir havalandı! Kıbrıs’ın güneyinde gövde gösterisi
Gündem 3 ilde "change araç" operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı
Gündem

3 ilde "change araç" operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
3 ilde "change araç" operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda ağır hasarlı araçların seri numaralarını değiştirip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca "çalıntı-change" araçların ele geçirilmesi ve faillerin yakalanması amacıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli ile başka suçlardan cezaevinde olan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 10'u savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 10 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

OPERASYON

Soruşturma kapsamında, 21 şüphelinin trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını yurt dışından getirilen 15 otomobilin yanı sıra hacizli ve yakalamalı 2 aracın üzerine uyarladığı belirlenmişti.

Şüphelilerin toplam 17 aracı üçüncü kişilere satmaları nedeniyle mağduriyetlere yol açtıkları ve haksız menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Başsavcılığın gözaltı kararı üzerine İstanbul, Gaziantep ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 4'ünün başka suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23