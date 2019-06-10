3 ilde bal arısı dehşeti! Ölü ve yaralılar var...

Diyarbakır, Tekirdağ ve Tunceli'de arı paniği yaşandı. Tunceli'de bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Diyarbakır'da ise arı yüklü kamyonet devrildi, çevreye dağılan arılar vatandaşları soktu. Tekirdağ'da da arılar bir ağaca oğul verdi, kısa süreli panik yaşandı.

Diyarbakır'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu etrafa dağılan arılar, kazada yaralananlara müdahale eden sağlık görevlileri ile çevredekilere zor anlar yaşattı.

Kaza, sabah saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Baran'ın kullandığı 13 KC 303 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, hareket halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kovanlardaki arılar etrafa dağıldı.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar, arılar nedeniyle araca yanaşamazken, görüntü almaya çalışan bazı gazetecileri de arı soktu. Sağlık görevlileri, kazada yaralanan sürücü Baran ve ismi öğrenilemeyen kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Kazada etrafa saçılan ve kamyonette bulunan arılar, özel kıyafetli görevliler tarafından toplanarak başka bir araca yüklendi.

Tunceli'de 1 ölü, 2 yaralı

Tunceli'de dün bal arılarının saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyünde 3 kişi bal arılarının saldırısına uğradı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, arıların soktuğu yaralılara müdahale etti.

Evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Hıdır Açıl, Tunceli Devlet Hastanesinde, Zülfikar Can ise Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezinde tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da arılar ağaca oğul verdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde, ıhlamur ağacına oğul veren bal arıları, itfaiye ekipleri ile bir arıcı tarafından kovana alınarak, bölgeden uzaklaştırıldı. Arılar, kısa süreli paniğe neden oldu.

Malkara'nın en işlek caddelerinden biri olan Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki ıhlamur ağacına, yüzlerce bal arısı, oğul verdi. Arıları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri de ilçede arıcılık işi yapanlardan yardım istedi. Bunun üzerine arıcılık yapan Kadir Sarı devreye girdi. Özel kıyafetlerini giyen Sarı, eline aldığı kovanla, itfaiye aracının sepetine binip, arıların bulunduğu yere ulaştı.

Kraliçe arıyı kovana koyan Sarı, diğer arıları da duman körüyle kovana yerleştirdi. Bu sırada bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Kovana yerleştirilen arılar daha sonra doğaya salınmak üzere güvenli bir yere götürüldü. Arıların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, "Doğanın can dostu olan arılar, oğul verme mevsiminde. Şehir merkezimizde oğul veren arılar da itfaiye ekiplerimiz, hemşerimiz ve arıcılık yapan Kadir Sarı sayesinde, hemşerilerimizin güvenliği için koruma altına alınmıştır" dedi.