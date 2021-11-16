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Dünya 3 ilaç firmasına tam 38 milyar dolarlık dava!
Dünya

3 ilaç firmasına tam 38 milyar dolarlık dava!

Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu madde içeren ilaçlar, halk sağlığında çözülemeyen bir sorun. Washington eyaleti Başsavcısı, 3 büyük ilaç dağıtıcısına, bu ilaçların neden olduğu salgındaki sorumlulukları için 38 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 10:46:00 -
3 ilaç firmasına tam 38 milyar dolarlık dava!

ABD'de ağrı kesicilerdeki uyuşturucu maddenin kontrolsüzce kullanımı sonucu, 2001'den bu yana yarım milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu durum, ABD'de gençliği, dolayısıyla ülke geleceğini tehdit eden bir sorun olarak görünüyor. Bu sorunu çözmek her yönetimin öncelikleri arasında yer alsa da gereken ilerleme sağlanamıyor. Davalar açılıyor. Firmalar tazminat ödemeye mahkum edilse de, ülkedeki opioid sorunu çözülemiyor.

3 şirkete 38 milyar dolarlık tazminat talebi

Bu davaların sonuncusu Washington eyaletinde açıldı. Washington eyalet Başsavcısı, ülkenin 3 büyük ilaç dağıtıcısına, bu tip ilaçların neden olduğu krizdeki sorumlulukları sebebiyle 38 milyar dolarlık dava açtı.

Başsavcı, insanlarda bağımlılığa yol açacağını bildikleri halde çok miktarda ağrı kesici dağıtımı yapan şirketleri açgözlülükle suçladı, opioid salgınından milyarlarca dolar kazandıklarını iddia etti. 2006-2017 arasında 8 binden fazla kişinin bu tip ilaçlardan öldüğü ve ailelerin dağıldığı hatırlatıldı. Eyaletin tedavi hizmetleri, ceza adaleti maliyetleri, halkın eğitimi ve diğer benzeri programlar için, 3 şirketten 38 milyar dolarlık tazminat talep edildi.

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