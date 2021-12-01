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Yaşam 3 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
Yaşam

3 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 09:49:00 -
3 il için fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Yağışlar, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'un güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın, Van'da 11, Muş ve Hakkari'de 7, Bitlis'te 6 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, akşam saatlerinde ise hızı 70-100 kilometreyi bulan şiddetli fırtına beklendiğinden, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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